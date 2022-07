Alan - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 09/07/2022 13:55

Rio - O mês de julho trouxe muita mudanças para o Fluminense. O atacante Fred, um dos maiores ídolos da história do clube carioca irá encerrar a carreira, Luiz Henrique deixou o clube rumo ao Betis e Muriel pediu para rescindir o contrato. No entanto, outros jogadores chegaram ao clube como o meia Michel Araújo e os atacantes Marrony e Alan. Novos reforços do clube carioca, os jogadores receberam elogios de Diniz.

"São excelentes jogadores. O Alan tem uma grande identificação, foi revelado aqui, venceu na Europa e na China e retorna. Vai nos ajudar demais, foi uma unanimidade quando foi contratado", afirmou Diniz, que também fez elogios a Marrony.

"Foi um jogador que tentei trazer para dois clubes e finalmente não consegui. É versátil, atua pelo lado, mas também tem faro de gol. Vai nos ajudar bastante, foi um grande reforço que conseguimos para o Fluminense", disse.

Sobre Michel Araújo, que retorna após ser emprestado ao futebol árabe, Fernando Diniz afirmou que sempre viu o uruguaio como um dos melhores do elenco do clube carioca, durante o período em que Odair Hellmann estava no clube.

"É um jogador muito interessante, para mim era um dos melhores daquele elenco que o Odair comandou aqui. Também consegue cumprir mais de uma função. Fiquei muito feliz com o retorno dele", disse o treinador.

Michel Araújo e Marrony só estarão aptos a atuar depois do dia 18 de julho por conta da janela de transferências. Alan já está, mas devido ao período inativo, também deverá demorar algumas semanas para poder fazer a sua reestreia com a camisa do Fluminense.