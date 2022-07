Atacante Marrony treina esta manhã no CT Carlos Castilho. - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 08/07/2022 19:29

Rio - Novo reforço do Fluminense, o atacante Marrony volta ao Brasil após passagem de menos de um ano pelo Midtjylland, da Dinamarca. O jogador foi emprestado para o Tricolor por um ano, com opção de compra ao final do empréstimo. Em entrevista à FluTV, o jogador foi sincero e demonstrou ansiedade para estrear e felicidade por chegar ao clube.

"Até o momento, não caiu a ficha ainda. Fui para a Dinamarca para jogar, realizar um sonho, mas não aconteceram muitas coisas lá, então hoje eu volto, mas estou muito feliz por voltar para o Rio, perto de casa. Tem tudo para eu ser muito feliz e fazer a torcida muito feliz. Chego vendo que o time está em uma evolução muito boa, jogando bonito. Chego muito feliz e, se Deus quiser, para conquistar mais títulos", disse o atacante.

Aos 23 anos, Marrony chega para o quarto clube de sua carreira. Antes, atuou elo Midtjylland, da Dinamarca, Atlético-MG e Vasco da Gama, onde fez as categorias de base. Sua principal conquista foi o Campeonato Brasileiro de 2021, pelo Galo, onde jogou até agosto, antes de se transferir para o clube europeu.

Na sua última temporada, Marrony teve um desempenho bem abaixo do esperado. O atacante esteve em campo em apenas 13 oportunidades, não marcou gol e deu duas assistências para seus companheiros, além de obter uma média de somente 31 minutos em campo por partida.