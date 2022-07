Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - O treinador Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e abordou a despedida de Fred. O comandante falou da falta que o centroavante fará ao clube carioca e disse que gostaria de contar com o ídolo ao lado do grupo até o término da atual temporada.

"É uma grande liderança, é o momento mais legal que eu já vi do Fred, conheço ele desde 2004. Está de bem com a vida, feliz, alegre. Não sei quais são os planos para a diretoria para ele, mas eu gostaria de contar com o Fred até o final do ano, ao lado do nosso grupo", afirmou.

Outro assunto abordado por Diniz foi a empolgação dos torcedores. O Fluminense vem contando com um grande crescimento no número de sócios e nos últimos três jogos do Maracanã teve públicos acima de 40 mil torcedores. O treinado comemorou a sintonia que tem com os tricolores.

"Fico muito feliz, eu tenho uma relação próxima com os torcedores. Mesmo em 2019, quando o time não conseguiu ir bem no Brasileiro, eu sentia o carinho. Passaram os anos, eu estudei, evolui como treinador e fico feliz por essa resposta positiva. Claro teve a questão do Fred, Deus também vem ajudando, mas espero que nossa equipe consiga evoluir e ir longe na temporada", disse.