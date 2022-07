Muriel ao lado de Fábio - Marcelo Goncalves / Fluminense

Muriel ao lado de FábioMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 08/07/2022 13:15 | Atualizado 08/07/2022 14:18

Rio - O goleiro Muriel está de saída do Fluminense. Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o treinador Fernando Diniz confirmou que o veterano está rescindindo o seu contrato com o clube carioca para buscar novos ares.

"O Muriel está rescindindo o seu contrato, está buscando novos ares. Um grande profissional e uma grande pessoa, desejo tudo de bom para ele. Fui o primeiro técnico que trabalhou com ele no Flu e agora acabo sendo o último", disse o treinador.

Valeu, Muriel! O goleiro acertou a rescisão com o Fluminense e deixou o clube nesta sexta. Toda a nossa gratidão e carinho ao goleiro que sempre honrou esta Armadura e foi muito importante para o Flu ao longo dos últimos anos. #Muroel pic.twitter.com/8vBw7JadAR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 8, 2022

Muriel chegou ao Fluminense em 2019 e foi titular na reta final do Brasileiro daquele ano. No meio de 2020, o goleiro perdeu a vaga para Marcos Felipe. Com a chegada de Fábio neste ano, o jogador se tornou a terceira opção para o setor. Ao todo, Muriel jogou em 44 partidas pelo clube carioca.