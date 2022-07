Felipe Melo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 07/07/2022 13:47

O volante Felipe Melo sofreu um assalto na saída do jogo entre Fluminense e Corinthians, no último sábado, no Maracanã. Criminosos levaram o carro do jogador, que estava com a a família e um amigo na Avenida Brasil a caminho de Paraty, onde passariam os dias de folga do atleta. Roberta Nagel, esposa do jogador, falou nas redes sociais sobre o acontecido.



"Muitas pessoas devem ficar pensando o que de fato aconteceu no dia do assalto que sofremos no sábado passado. Quero compartilhar com vocês o que eu presenciei e vivi. Saímos do Maracanã após o jogo, o Felipe estava com o uniforme do Fluminense dirigindo o carro e eu ao lado. Atrás estava o Davi, a Pietra e o Jean, um amigo nosso. Na Avenida Brasil um carro na nossa paralela jogou o carro para cima do nosso. O Felipe acelerou, mas o carro jogou novamente e tivemos que parar. O Felipe na hora falou "é um assalto, vamos ser assaltados"" - explicou.



"Nesse instante as coisas acontecem muito rápido. Desceram quatro caras com pistolas, eles gritando a todo instante "sai, sai, sai do carro, sai logo". Eu desci do carro, as crianças, a gente ficou meio sem ação. E eu preciso exaltar a atitude do meu marido. Naquele instante Deus deu para ele um domínio próprio e ele agiu de uma maneira perfeita. Deus a todo instante conduziu ele com sabedoria, ele esteve em proteção da família a todo tempo. Pediu que nós corrêssemos, eu me afastei do carro com as crianças e o Felipe estava caminhando. Um dos caras ainda chamou assim "volta aqui, volta aqui". Felipe foi lá para ensinar ele a dar o arranque no carro e assim eles foram embora", completou.

Todos ficaram bem após o ocorrido e receberam ajuda de um casal para retornarem para casa na Barra da Tijuca. A polícia recuperou o carro na última segunda-feira. Os assaltantes abandonaram o veículo na Avenida Guanabara, na Penha Circular, na Zona Norte do RJ, próximo à favela Kelson's. O caso está sendo investigado pela 22ª DP, na Penha.