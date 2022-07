Belo fará show no Maracanã antes de Fluminense x Ceará - Divulgação

Publicado 06/07/2022 19:57

Rio - O duelo entre Fluminense e Ceará, neste sábado (09), às 19h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro terá uma atração especial. Nesta quarta-feira (06), o Tricolor divulgou que o cantor Belo fará um show especial para os torcedores no Maracanã, às 17h, antes da partida que marcará a despedida do atacante Fred, e terá cerca de 45 minutos de duração.

Fala pra eles a novidade, Dom!



É O BELO NO MARACA PRA DESPEDIDA DO HOMEM! #VaiTePegar #FredEtern9 pic.twitter.com/SxOE0ovF9I — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 6, 2022

"Fala Dom! Vai ser muito legal, é um prazer estar fazendo a sua despedida no sábado. O Maracanã vai ficar pequeno para a gente, meu irmão. Você merece todo o sucesso do mundo e todas as honras. Conto com vocês, sábado na despedida do Fred. Alô, Maracanã, tô chegando!", disse Belo, no vídeo divulgado pelo clube.

O show está marcado para às 17h (horário de Brasília), e terá 45 minutos de duração. O cantor promete levar alguns de seus sucessos, como “Derê”, “Antes de Dizer Adeus”, “Perfume” e “Farol das Estrelas”, para agitar a torcida antes do duelo contra o Vozão.

Fluminense e Ceará se enfrentarão neste sábado (09), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.