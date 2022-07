Marrony não teve muitas chances na última temporada pelo Midtjylland - Divulgação / Midtjylland

Marrony não teve muitas chances na última temporada pelo MidtjyllandDivulgação / Midtjylland

Publicado 06/07/2022 16:50 | Atualizado 06/07/2022 17:35

Rio - O atacante Marrony, de 23 anos, já está no CT do Fluminense e deverá ser anunciado em breve como novo reforço do clube carioca. Ele realizou os exames médicos e o clube carioca acerta os detalhes para tornar a contratação oficial. Ele irá ficar no Tricolor até julho do ano que vem. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Marrony chegou ao Rio na última terça-feira e falou sobre o seu desejo de atuar pelo clube carioca. "Expectativa boa, chego feliz. Não só eu, como minha família. Estou muito motivado, espero conhecer cada jogador e comissão rápido. Que a gente possa ser muito feliz nesse tempo que eu vou ficar aqui", disse o jogador.

O atacante chega ao Fluminense emprestado pelo Midtjylland-DIN até julho de 2023. Ele realizará exames nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho, para então assinar com o Tricolor. O clube carioca pagará 400 mil euros (R$ 2,2 milhões) de forma parcelada pelo empréstimo.

Pelo Midtjylland, Marrony disputou apenas 11 jogos e não marcou nenhum gol. No Brasil, o atacante foi revelado pelo Vasco e o bom momento o levou a ser comprado pelo Atlético-MG. No Galo teve passagem mais tímida e foi negociado com o clube norueguês no meio do ano passado.