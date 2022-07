Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Mário Bittencourt, presidente do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/07/2022 17:52

Rio - O Fluminense pode ter a chance de perder mais uma promessa da categoria de base. De acordo com o portal "NetFlu", nesta quarta-feira (6), o volante Martinelli, que já atua na equipe profissional do Tricolor, e o zagueiro Felipe Andrade, do Sub-20, estão sendo monitorados pelo departamento de scout do PSV, da Holanda.

Martinelli MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Ainda de acordo com o portal, a ideia do PSV é similar ao do Ajax, rival na Holanda. Os clubes holandeses planejam investir em promessas para que possam evoluir o desempenho na Europa, serem utilizados em suas equipes e, posteriormente, revendê-los.

Revelado pelo Fluminense, e um dos maiores destaques do clube nesta temporada, Luiz Henrique, de 21 anos, foi vendido ao Real Betis, da Espanha, em março, por R$ 70 milhões, e se apresentou ao clube espanhol na última sexta-feira (1). O Tricolor manterá 15% dos direitos econômicos do jogador.