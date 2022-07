Despedida de Fred será contra o Ceará, no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Despedida de Fred será contra o Ceará, no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato BrasileiroFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/07/2022 17:38

Rio - Depois da brincadeira feita sobre uma invasão dos torcedores do Fluminense em sua despedida, Fred reforçou o pedido para que os milhares de tricolores presentes no próximo sábado (9) não façam tal movimentação.

O atacante fez o pedido durante uma live no Instagram do clube das Laranjeiras e se pronunciou novamente nas redes sociais oficiais, destacando que o time levará punições em caso de invasão ao gramado do Maracanã.

O Fluminense enfrenta o Ceará neste sábado, às 19h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o fim da carreira de Fred como jogador profissional e já tem todos os ingressos e gratuidades esgotados.

Tricolor, o @fredgol9 deu o recado! NÃO invadam o campo neste sábado! Essa atitude coloca em risco a segurança da torcida e pode gerar graves punições ao Fluminense, além de inviabilizar as homenagens que o clube está preparando para a despedida do ídolo depois do apito final. pic.twitter.com/lBN2bXgLhg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 6, 2022

http://esportes.r7.com/futebol/leo-matos-destaca-trajetoria-no-vasco-nunca-desanimei-06072022