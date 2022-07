Marrony é o novo reforço do Fluminense - Foto: Divulgação/FC Midtjylland

Publicado 05/07/2022 21:15 | Atualizado 06/07/2022 12:40

Rio - Novo reforço do Fluminense, Marrony, de 23 anos, desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (5). Revelado pelo Vasco, e com passagem pelo Atlético-MG, o atacante retornou ao Brasil para atuar pelo Tricolor nesta temporada após entrar em acordo com o Midtjylland, da Dinamarca. A informação é do portal "GE". Além disso, de acordo com o jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo", o atleta realizará exames médicos nesta quarta-feira.

Marrony estava participando dos treinamentos do clube dinamarquês e com isso deverá ter condições de estrear logo que a janela de transferências esteja novamente aberta, a partir do dia 18 de julho. Além do jogador, o Fluminense terá o reforço de Alan, que voltou ao clube após passagem pelo futebol europeu e chinês, e Michel Araújo, que retornou de empréstimo do Mundo Árabe.



O atacante assinou contrato com o Fluminense até julho de 2023. Para ter Marrony por empréstimo, o clube das Laranjeiras pagará 400 mil euros (cerca de R$ 2,2 milhões) ao Midjtyalland, da Dinamarca, em parcelas durante o período de empréstimo.