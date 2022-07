André, do Fluminense - Divulgação

Publicado 05/07/2022 17:59

Rio - Destaque do Fluminense desde o ano passado, André tem sido cobiçado por clubes da Europa. No entanto, apesar das sondagens que tem recebido pelo volante, o Fluminense quer mantê-lo pelo menos até 2023. A informação é do site "Netflu".

Internamente, o Fluminense acredita que André pode crescer ainda mais com a camisa tricolor trabalhando por mais tempo com Fernando Diniz. Consequentemente, ele valorizaria ainda mais seu passe e o clube faria uma venda melhor.

Recentemente, André renovou seu contrato com o Fluminense por mais um ano. O novo vínculo é até o fim de 2025.