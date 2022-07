Fernando Diniz e o atacante Fred - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 05/07/2022 17:05 | Atualizado 05/07/2022 17:48

Rio - Próximo do confronto com o Ceará, no próximo sábado (09), o atacante Fred, do Fluminense, vem vivendo seus últimos momentos como jogador de futebol. Mesmo pensando na despedida do atacante, o elenco tricolor foca, também, na vitória sobre o Vozão, para poder entrar no G4, e, consequentemente brigar pelo título, algo que é totalmente possível para Fred.

Em uma live realizada na noite da última segunda-feira (04), o atacante destacou a boa fase que vive sua equipe, exaltando o trabalho do técnico Fernando Diniz, e dizendo que o Fluminense tem chances de garantir o seu quinto título do Campeonato Brasileiro.

"O trabalho que o Diniz está fazendo e a galera focada do jeito que está, temos chances reais de sermos campeões. Estão jogando o fino", comentou o atacante.



Ainda na live, Fred comentou sobre a decisão de se aposentar, e brincou, dizendo que iria virar um "corneteiro".

"Eu pensei muito sobre essa decisão, e a Paula (esposa de Fred) decidiu. Vou parar. Vou virar corneteiro. No futebol tenho que estar", disse.

Aos 38 anos, o atacante se prepara para realizar sua despedida no confronto do Fluminense com o Ceará, neste sábado (09), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.