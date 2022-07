Michel Araújo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 05/07/2022 15:48

Rio - A terça-feira foi dia de reencontro no Fluminense. Michel Araújo treinou pela primeira vez com bola ao lado dos companheiros de equipe. Ele se reapresentou na última sexta, mas havia realizado apenas um treino físico. O jogador, de 25 anos, voltou ao clube carioca após um ano de empréstimo no futebol árabe.

Michel Araújo também participou de uma atividade com bola na última segunda-feira, ao lado da equipe sub-23. O uruguaio é um dos reforços do elenco do Fluminense, ao lado de Alan, que vem treinando há mais tempo e de Marrony que ainda não foi anunciado oficialmente.

O meia-atacante só poderá fazer a sua reestreia pelo Fluminense após o próximo dia 18, quando jogadores que estavam atuando por clubes do exterior poderão ser regularizados para o segundo semestre.