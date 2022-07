Marrony é o novo reforço do Fluminense - Foto: Divulgação/FC Midtjylland

Marrony é o novo reforço do FluminenseFoto: Divulgação/FC Midtjylland

Publicado 06/07/2022 10:00

Rio - Novo reforço do Fluminense, Marrony desembarcou no Rio na noite da última terça-feira. Em conversa com os jornalistas no Aeroporto do Galeão, o atacante falou sobre sua expectativa para vestir a camisa tricolor.



"Expectativa boa, chego feliz. Não só eu, como minha família. Estou muito motivado, espero conhecer cada jogador e comissão rápido. Que a gente possa ser muito feliz nesse tempo que eu vou ficar aqui", disse o jogador.



Marrony chega ao Fluminense emprestado pelo Midtjylland-DIN até julho de 2023. Ele realizará exames nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho, para então assinar com o Tricolor. O clube carioca pagará 300 mil euros (R$ 1,6 milhão) de forma parcelada pelo empréstimo.



Pelo Midtjylland, Marrony disputou apenas 11 jogos e não marcou nenhum gol. No Brasil, o atacante se destacou vestindo as camisas de Vasco e Atlético-MG.