Despedida de Fred será contra o Ceará, no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato BrasileiroFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/07/2022 13:34

Os preparativos para a festa de despedida de Fred já estão na fase final. O ídolo irá se aposentar neste sábado, no jogo entre Fluminense e Ceará, pela 16ª rodada do Brasileirão. Em homenagem ao camisa 9, torcidas do Tricolor organizaram a confecção de um mosaico 3D, que está sendo realizada em Laranjeiras.



O mosaico relembra um grande momento da carreira de Fred: o gol de voleio, que marcou a vitória no clássico contra o Flamengo, pela 27ª rodada do Brasileirão de 2012. Naquele ano, o Fluminense conquistou o tetracampeonato nacional.

O gol, inclusive, foi eleito por Fred como o mais marcante da carreira. Em entrevista ao ge, em 2020, o ídolo relembrou o feito com carinho.



"Eu lembro da história desse gol. Eu entrando no vestiário e os jogadores, a comissão técnica, falando: “Caraca, que gol foi esse? O que você fez?” Lembro de agradecer ao Deco pela batida que ele fez, e todo mundo impressionado com aquele gol. Depois cheguei em casa e meus familiares e amigos, todo mundo comentando. Foi um gol muito difícil de fazer", disse.

Além da peça, as torcidas se juntaram em uma frente para organizar todos os elementos da festa. Na última terça-feira, o clube divulgou nas redes sociais máscaras de Fred, e circula uma imagem nas redes sociais com um possível planejamento da despedida oficial.