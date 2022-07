Caio Henrique é o lateral brasileiro com mais assistências na Europa - Foto: Divulgação/Monaco

Caio Henrique é o lateral brasileiro com mais assistências na EuropaFoto: Divulgação/Monaco

Publicado 07/07/2022 12:12

Rio - Não é a primeira vez que uma improvisação de Fernando Diniz dá certo. Ao deslocar o atacante de origem Caio Paulista para a lateral esquerda, o Fluminense está colhendo frutos, assim como aconteceu em 2019 com Caio Henrique. O jogador chegou ao Tricolor como meia e se tornou lateral-esquerdo de forma definitiva. A mudança de posição fez a carreira do jovem decolar e atualmente o lateral é um dos destaques do Monaco, da França. Na última temporada, o jogador se tornou o brasileiro com mais assistências na Europa com 12 passes para gol. Grato a Diniz pela transformação, Caio Henrique orientou o xará a seguir as instruções do treinador tricolor.

"Sempre que posso eu acompanho os jogos do Fluminense. Às vezes é um pouco difícil por causa do horário, aqui às vezes passa de madrugada, e tenho treino de manhã cedo. Mas nos últimos jogos que vi o Caio Paulista vem jogando pelo lado esquerdo, um cara que fisicamente é muito forte e rápido também. Acho que isso ajuda bastante ele na lateral, porque precisa de muita força para subir e defender. Acho que o professor Diniz enxergou isso nele, e tem tudo para evoluir na posição.", disse Caio Henrique ao "GE".

Caio Henrique relembrou que virou lateral por necessidade. Sua estreia na posição foi contra o Antofagasta, no Maracanã, na estreia do Fluminense na Copa Sul-Americana em 2019. O jogo terminou empatado sem gols, mas o desempenho do meia improvisado agradou o técnico Fernando Diniz.

"Na semana do jogo contra o Antofogasta, do Chile, pelo que me lembro os laterais-esquerdos estavam machucados e não tinha quem jogasse na posição. O professor Diniz me perguntou se ja tinha jogado alguma vez, eu disse que no Atlético de Madrid algumas vezes já tinha treinado e feito alguns jogos na equipe B nessa posição. Ele então disse que ia precisar de mim, ajudar ele ali nesse jogo. Aconteceu que fui muito bem nesse jogo e depois nunca mais saí. Fiz toda a temporada na lateral esquerda e ali começou a minha mudança de posição.", pontuou.

O lateral do Mônaco confessou que sofreu na adaptação no novo posicionamento, e que sua principal dificuldade era na marcação. No entanto, ele garante que não demora para 'pegar o jeito'. No Fluminense, Caio Paulista já disse que recebe orientações do zagueiro Manoel ao decorrer dos jogos.

"As minhas maiores dificuldades no começo eram na parte defensiva. Na lateral tem que tomar mais cuidado, saber a hora certa de subir para não deixar muito espaço atrás. Isso consegue corrigir com o tempo, você só vai melhorando com os jogos. Tudo é experiência, como tempo você pode ir melhorando essa parte. Geralmente para quem joga no meio e vai para as laterais a maior dificuldade é na parte defensiva, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças.", afirmou.

Caio Henrique, que está de férias, segue acompanhando o Fluminense e chegou a ir a um jogo do Tricolor no mês passado, no Maracanã. Ele desejou sorte ao xará e acredita que o companheiro de posição só tem a ganhar com esse tipo de experiência aplicada por Fernando Diniz.

"Desejo muita sorte para o Caio, ainda mais nessa nova posição. Para ele continuar trabalhando, concentrado. Se o professor Diniz enxergou isso nele é porque viu potencial. Assim como aconteceu comigo, também pode ser muito bom para a carreira dele. Ainda mais com o futebol moderno de hoje, saber jogar em mais de uma posição é muito importante pois durante uma temporada se tem muitas lesões, jogadores suspensos... Se puder ajudar a equipe em mais de uma posição, faz toda diferença.", finalizou.