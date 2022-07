Magno Alves, ídolo do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 07/07/2022 11:12

Rio - Em sua segunda passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz é conhecido por um estilo próprio de jogo com posse de bola e toques rápidos entre os jogadores, que vem dado resultados positivos ao clube. Após uma primeira passagem que começou encantando, mas que terminou com uma sequência negativa que deixou o Flu no Z-4 em 2019, o treinador vive boa fase no Brasileirão de 2022. Companheiro de equipe de Diniz como jogador nos anos 2000, Magno Alves exaltou o trabalho do atual técnico e projetou um futuro brilhante para o comandante do Fluminense.

"Eu, particularmente, sem puxação de saco, acho que vai ser o melhor treinador do futebol brasileiro. Eu vejo um verdadeiro futebol, jogado. E o elenco contribuiu muito para isso também e vai surpreender muita gente ainda", afirmou o Magnata em entrevista à "NetFlu".

O ex-atacante relembrou suas passagens pelo Fluminense e afirmou que deixam saudade. No entanto, excluiu a possibilidade de atuar como técnico ou auxiliar do clube, já que diz não ter vocação para isso.

"Particularmente são muita histórias, desde a minha primeira passagem, assim como na segunda passagem. Peguei só feras como Fred, Ronaldinho, Romário. E essas experiências deixaram muitas saudades.", disse e completou sofre um futuro comando do clube: "É algo que eu nem penso. Deixo para outros aí, como o Marcão. Posso vir a ajudar indiretamente, mas extracampo. Não tenho vocação para ser treinador", finalizou.

Magno Alves teve duas passagens pelo Fluminense e fez um total de 331 jogos e 124 gols. Ele possui os títulos de campeão carioca em 2002 e da Primeira Liga em 2016.