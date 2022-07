Marrony - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 08/07/2022 09:30

Rio - Novo reforço do Fluminense, Marrony chegou ao clube carioca muito pelo desejo de Fernando Diniz. O atacante, de 23 anos, revelou os bastidores do acerto com o Tricolor e admitiu que fez um pedido de "ajuda" ao treinador da equipe das Laranjeiras.

"Ele (Diniz) me ligou, tive contato com ele. Eu pedi ajuda, porque no momento eu preciso muito de ajuda, voltar a ser feliz, a jogar, ter confiança. Ele disse que vai me ajudar, então é uma confiança que tenho nele, que me ajudou a estar aqui. Contando o tempo para estarmos juntos em campo", afirmou em entrevista à FluTV.

Marrony assinou contrato até julho de 2023 e foi o terceiro reforço do Tricolor para o segundo semestre. Antes dele, o Fluminense anunciou o atacante Alan, de 32 anos, que atuava no futebol chinês e contou com o retorno de Michel Araújo, que já pertencia ao Fluminense, e estava atuando emprestado pelo clube carioca no Mundo Arábe.

Pelo Midtjylland, Marrony disputou apenas 11 jogos e não marcou nenhuma vez. No Brasil, o atacante foi revelado pelo Vasco e o bom momento o levou a ser comprado pelo Atlético-MG. No Galo teve passagem mais tímida e foi negociado com o clube norueguês no meio do ano passado.