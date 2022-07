Fred abraçando o gandula Jorge Bayer - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 07/07/2022 19:23

Rio - O jovem Jorge Bayer, de 19 anos, faz parte do grupo de gandulas que trabalha nas partidas em que o mandante é o Fluminense. Tricolor desde criança, Jorge pode realizar um dos seus sonhos no último sábado (02), quando, ao final do duelo entre o Tricolor e o Corinthians, conseguiu abraçar o atacante Fred, em um momento emocionante que viralizou nas redes sociais.

Bastante emocionado, Jorge disse o que se passava em sua cabeça quando estava abraçado com o ídolo tricolor, e revelou ter assistido a estreia do jogador pelo Fluminense.

"Na hora que abracei, só consegui agradecer por tudo que ele fez pelo Fluminense e por tudo que ele fez por mim. Desde que sou pequeno, Fred sempre foi o meu ídolo. Fui à estreia dele, contra o Macaé, e poder vivenciar a despedida dele, agora que estou com 19 anos, é algo único. Tentei passar isso tudo para ele, disse o quanto ele era importante para mim, que ele era o meu ídolo, meu herói. Na minha cabeça, naquela hora, só me passava isso, mostrar o quanto ele é importante para mim. Acho que eu consegui", disse Jorge Bayer, em entrevista ao "GE".

Porém, o gandula revelou que não foi tão fácil chegar perto do atacante. Fred estava rodeado de fotógrafos e repórteres, e Jorge dificilmente conseguiria um contato. Porém, o jovem viu o técnico Fernando Diniz por perto, e optou por pedir uma ajudinha ao treinador.

"Cheguei chorando muito e falei: "Professor, queria muito dar um abraço no Fred". Ele me abraçou e falou: "Quer dar um abraço no Fred agora? Vamos, vou te levar lá". Aí aconteceu o que aconteceu, dei aquele abração", contou.

Jorge Bayer lembrará do momento pela sua vida inteira. Isto porque, Fred acabou autografando o seu braço. Após a partida, o gandula não teve dúvidas sobre o que fazer com aquilo. Imediatamente procurou um estúdio de tatuagem perto de sua casa, e marcou na pele o autógrafo de seu ídolo.

Gandula Jorge Bayer tatuou o autógrafo de Fred em seu braço Arquivo pessoal

Agora, o gandula se prepara para fortes emoções. Neste sábado (09), Jorge Bayer é presença confirmada no confronto do Tricolor com o Ceará, que marcará a despedida de Fred. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), e terá lotação máxima no Maracanã.