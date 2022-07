Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Fernando Diniz admitiu em coletiva de imprensa desta sexta-feira ter uma missão difícil no jogo do Fluminense deste sábado, às 19h, no Maracanã. Mesmo com a despedida de Fred, a partida diante do Ceará é pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e vale três pontos. Segundo o treinador, o clube tem enorme responsabilidade de conseguir vencer e não deixar o clima de festividade influenciar em campo.

"Talvez seja o maior ídolo da história do Fluminense. Todos têm uma bem querência por ele. A festividade do Fred não influencia em nada. A gente tenta separar. Nem quando acabar o jogo a gente pode fazer festa, porque depois tem o jogo contra o Cruzeiro. Ele merece a festa, e a gente tem uma tarefa difícil, que é separar isso do jogo. Vamos enfrentar um time muito forte. A gente está muito focado. Só dá pra se fazer festa no futebol quando se é campeão", disse.

Mesmo assim, o técnico tricolor revelou a vontade de ter Fred em outra função dentro do clube. Diniz afirmou que o camisa 9 vai fazer falta como liderança dentro do elenco, mas também entende a importância do ídolo ter um tempo para decidir os próximos passos.

"Fred é um ser muito diferente, talvez seja o maior ídolo da história do Fluminense. O Fred de hoje é o melhor desde que eu o conheço, desde 2004. Pessoa extremamente generosa, feliz com a vida, com o que fez na carreira como jogador e que consegue ajudar a todos. Ele fará falta, mas não sei as condições para ele continuar aqui conosco. Espero que ele continue de alguma forma conosco", pontuou.