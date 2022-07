Nonato pode voltar ao time titular do Fluminense contra o Ceará - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Nonato pode voltar ao time titular do Fluminense contra o CearáFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 08/07/2022 21:46

Rio - O treinador Fernando Diniz realizou o último treino do Fluminense na manhã desta sexta-feira (8) e deve utilizar a mesma formação das últimas partidas. O Tricolor terá apenas uma novidade contra o Ceará, neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não se trata da despedida de Fred dos gramados. Após cumprir suspensão, o volante Nonato pode retornar ao time neste duelo. A informação é do portal "GE".

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Fluminense trabalha para conquistar a vitória e alcançar o G-4. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a sexta colocação e soma 24 pontos.