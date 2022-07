Despedida de Fred será contra o Ceará, no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 08/07/2022 19:05

Rio - Os torcedores do Fluminense que não conseguiram ingresso para a despedida de Fred terão mais uma oportunidade para adquirirem suas entradas. Nesta sexta-feira, o clube anunciou que colocará à venda uma nova carga de bilhetes para o jogo contra o Ceará, neste sábado, às 19h, no Maracanã, o último do ídolo tricolor.

Serão cerca de 1.400 ingressos disponibilizados. Eles já estão a venda para sócios e poderão ser comprados pelo público geral a partir de 21h, com limite de quatro entradas por pessoa.

Os ingressos que serão colocados a venda foram adquiridos por torcedores de forma irregular e identificados pelo Fluminense. Com isso, o clube os resgatou e decidiu comercializar novamente.