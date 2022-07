Cano comemora um dos gols que marcou em Volta Redonda - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Cano comemora um dos gols que marcou em Volta RedondaMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 08/07/2022 17:30

Rio - O Fluminense joga neste sábado no Maracanã e depois vai ficar um tempo sem atuar no estádio, que ficará fechado para reparos no gramado. No entanto, apenas uma partida como mandante da equipe carioca irá acontecer em outro placo. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, a partida contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Brasileirão, será realizada em Volta Redonda.

O Tricolor teria cogitado levar o duelo para o Espírito Santo, mas mas não foi possível devido a um show do cantor Gustavo Lima, no mesmo dia. São Januário e Nilton Santos foram palcos improváveis por conta das rusgas recentes do Fluminense com Botafogo e Vasco. Inclusive, neste Brasileirão, o Fluminense já utilizou Volta Redonda quando ficou sem o Maracanã.

Na única partida que atuou no Raulino de Oliveira pela Série A, o Tricolor conseguiu uma importante vitória. Com dois gols de Germán Cano, a equipe carioca derrotou o Athletico-PR por 2 a 1, na primeira vitória de Fernando Diniz pelo Brasileirão.