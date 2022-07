Fluminense derrotou o Ceará na despedida de Fred - Lucas Mercon/Fluminense

Fluminense derrotou o Ceará na despedida de FredLucas Mercon/Fluminense

Publicado 09/07/2022 21:05 | Atualizado 09/07/2022 21:25

Rio - Na despedida de Fred, o Fluminense voltou a vencer no Brasileirão. Com 63.707 presentes no Maracanã, o Tricolor derrotou o Ceará por 2 a 1 e emplacou a sua quarta vitória seguida na competição. O ídolo tricolor entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo e comandou a festa da equipe carioca no estádio.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 27 pontos na Série A. Na próxima terça-feira, o Flu entra em campo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em Minas Gerais. No próximo domingo, o clube carioca enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão.

A partida no Maracanã começou com ritmo intenso, com as duas equipes ligadas, talvez por conta da presença eletrizante dos torcedores. O Fluminense foi a equipe a criar a primeira chance. Com oito minutos, Ganso abriu na esquerda, Caio Paulista cortou para o meio e Matheus Martins finalizou dentro da área e a passou raspando a meta do Ceará.

Fluminense derrotou o Ceará na despedida de Fred MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Três minutos depois nova oportunidade. Após bela jogada coletiva do Fluminense, Matheus Martins achou Jhon Arias, que serviu Cano. O artilheiro finalizou na pequena área, mas o goleiro João Ricardo fez grande defesa, salvando a equipe do Ceará.

Com o tempo, o Fluminense passou a ter o domínio da partida. Aos 14 minutos, nova oportunidade. Matheus Martins recebeu belo passe de Samuel Xavier e soltou a bomba por cima do gol de João Ricardo, assustando os visitantes. Aos 30 minutos, o Ceará chegou pela primeira vez em uma finalização de fora da área de Bruno Pacheco que obrigou Fábio a fazer boa defesa.

Aos 38 minutos, os torcedores do Fluminense explodiram no Maracanã. Caio Paulista balançou pela direita e cruzou na cabeça de Germán Cano, que cabeceou para o fundo das redes. Na comemoração, o argentino não repetiu o tradicional "L", mas homenageou Fred com o "coração tricolor", que o ídolo costuma fazer nas comemorações.

Fluminense derrotou o Ceará na despedida de Fred Marcelo Goncalves/Fluminense

Atrás do placar, o Ceará passou a sair mais. Aos 43 minutos, Vina levantou bola para área e Lima, aproveitou a falha da zaga dos cariocas, e deu uma bicicleta para fora, assustando o goleiro Fábio.

O segundo tempo começou com o Fluminense no mesmo ritmo e aos 8 minutos, o clube carioca chegou ao seu segundo gol. Samuel Xavier lançou Cano, que rolou para Matheus Martins colocar a bola no fundo das redes do Ceará. A vantagem do Tricolor não deixou o Ceará sem ação. Aos 13 minutos, o Vozão voltou a chegar com perigo. Após boa jogada coletiva, Richard apareceu dentro da área para finalizar para fora.

Aos 23 minutos, o goleiro Fábio apareceu para salvar o Fluminense. Após contra-ataque dos visitantes, a bola se ofereceu para Vina na entrada da área, o apoiador soltou a bomba e o veterano fez uma excelente defesa, a finalização ainda tocou na trave antes de ir para fora.

Aos 28 minutos, o Fluminense perdeu a chance de fazer mais um. A defesa do Ceará deu bobeira e Jhon Arias invadiu a área, mas finalizou em cima do goleiro do Ceará, João Ricardo. Dois minutos depois, o Tricolor chegou com perigo em finalização de fora da área, que também ficou nas mãos de João.

fotogaleria

Aos 32 minutos do segundo tempo, o grande momento da noite aconteceu. Fred entrou em campo para os seus últimos momentos no futebol. Os torcedores do Fluminense foram à loucura e cantaram a música que imortalizou a carreira do ídolo: "O Fred vai te pegar".

Só que o Ceará não queria saber de festa e por muito pouco não diminuiu aos 34 minutos. Após cruzamento, Iury Alberto cabeceou e Fábio fez grande defesa. No rebote, Mendoza acabou finalizando para fora, perdendo uma oportunidade impressionante.

Aos 38 minutos, o Fluminense teve outra oportunidade. Caio Paulista recebeu pela esquerda e finalizou forte, a bola passou raspando a trave do Ceará. O jovem recebeu até uma bronca de Fred que queria receber o passe no meio da área.

Nos últimos minutos da partida, o Ceará conseguiu diminuir a partida. Luiz Otávio apareceu na cara do gol e marcou para os visitantes. No entanto, apesar disso, o Fluminense conseguiu sair da festa de despedida de Fred com os três pontos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 CEARÁ



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Matheus Martins e Felipe Melo (Fluminense); Iury Castilho e Richard (Ceará)

Gols: Cano, aos 38 minutos do primeiro tempo e Matheus Martins aos 08 minutos e Luiz Otávio aos 47 minutos do segundo tempo



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Felipe Melo) e PH Ganso (Martinelli); Matheus Martins (Willian), John Arias (Luccas Claro) e Cano (Fred). Técnico: Fernando Diniz



CEARÁ: João Ricardo; Michel Macedo; Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Victor Luis); Lindoso (Fernando Sobral), Richard Coelho, Lima (Zé Roberto), Vina e Mendoza (Dentinho); Iury Castilho (Cléber). Técnico: Marquinhos Santos