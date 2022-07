Fred realiza seu último treino pelo Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 09/07/2022 18:15

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o Ceará. O atacante Fred, que fará sua despedida do futebol, começa a partida no banco de reservas. Fernando Diniz fez apenas uma alteração em relação a equipe que enfrentou o Corinthians na semana passada. Nonato, que estava suspenso, volta para a vaga de Martinelli.

O Fluminense irá a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano.

Em sexto lugar, o clube das Laranjeiras busca a sua quarta vitória seguida no Brasileirão para se aproximar mais do líder Palmeiras. O Ceará tenta um resultado positivo para se afastar da proximidade do Z-4.