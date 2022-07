Marrony participou de treino do Fluminense nesta segunda-feira - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/07/2022 16:09

Rio - Anunciado como novo reforço do Fluminense, Marrony já treina com bola junto ao grupo tricolor. O atacante, que assinou até julho de 2023, participou da ativida na manhã desta segunda-feira, no Centro de Treinamento Carlos Castilho.

Marrony, que chegou por empréstimo do Midtjylland, da Dinamarca, terá condições de jogo dentro de uma semana, já que precisa aguardar a abertura da janela de transferências internacionais, no próximo dia 18.