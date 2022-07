Fernando Diniz terá quase todos os jogadores à disposição na Copa do Brasil - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Fernando Diniz terá quase todos os jogadores à disposição na Copa do BrasilFoto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 11/07/2022 18:00 | Atualizado 11/07/2022 18:01

Rio - O Fluminense viajou para Belo Horizonte nesta segunda-feira (11) para a partida contra o Cruzeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Sem Fred, que está aposentado, o Tricolor terá quase todos os jogadores à disposição. O zagueiro David Braz é o único desfalque do treinador Fernando Diniz. A informação é do portal "Lance!".

David Braz desfalca o Fluminense contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

O jogador, de 35 anos, ainda está se recuperando de uma lesão na coxa direita. Além de David Braz, apenas Luan Freitas segue fora dos relacionados depois de passar por uma cirurgia de ligamento no joelho. O jovem atleta, revelado pelo Fluminense, faz transição e deve demorar para retornar aos gramados.

Relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio e Marcos Felipe

Zagueiros: David Duarte, Luccas Claro, Manoel e Nino

Laterais: Calegari, Cris Silva, Pineida e Samuel Xavier

Meio-campistas: André, Felipe Melo, Martinelli, Nathan, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Wellington e Yago Felipe.

Atacantes: Alexandre Jesus, Caio Paulista, Jhon Arias, Matheus Martins, Germán Cano e Willian Bigode.

No jogo de ida, O Fluminense venceu o Cruzeiro por 2 a 1, e pode avançar às quartas de final com qualquer vitória ou empate. O jogo decisivo será nesta terça-feira (12), às 21h, no Mineirão.