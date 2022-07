Licenciada de produtos do Flu, empresa aposta nos fãs mirins do artilheiro - Divulgação / Braziline

Publicado 12/07/2022 10:38

Rio - Ídolo do Fluminense, Fred recebeu mais uma homenagem nesse período de fim de carreira. A Braziline lançou uma com camisa da linha infantil para o artilheiro. Licenciada de produtos oficiais do Tricolor, a empresa lançou a nova peça no último sábado, dia 9, na festa de despedida do atacante, com venda já disponível nas lojas oficiais do clube e parceiras, e também por meio do site lojabraziline.com.br.

A camisa é branca em dry max, tecido leve e com ótimo caimento, e tem como destaque uma caricatura de Fred e a frase que a torcida tricolor cantou e fez ecoar pelos estádios: “O Fred vai te pegar”. Na parte de trás do item, o número 9 e réplica da assinatura do craque.

Na linda festa promovida em homenagem ao artilheiro no Maracanã, filhos e sobrinhos do atacante vestiram a nova camisa. Ídolo de torcedores do Fluminense de todas as gerações, Fred entrou em campo no segundo tempo da vitória do Fluminense sobre o Ceará pelo placar de 2 a 1, nos últimos minutos de sua carreira profissional.

Frederico Chaves Guedes é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense com 199 gols, o maior do clube no século XXI. Com a camisa tricolor, ele foi bicampeão brasileiro, em 2010 e 2012. Na última conquista, terminou ainda como artilheiro da competição com 20 gols. Naquele ano, meses antes, o atacante também celebrou o título carioca, taça que voltou a erguer neste ano. Fred foi ainda artilheiro do Brasileiro de 2014 pelo Fluminense.

Os números e os feitos de Fred pelo Tricolor impressionam. Ele é o maior artilheiro do clube no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Convocado inúmeras vezes para a seleção brasileira, o atacante disputou duas Copas do Mundo (2006 e 2014) e foi campeão da Copa das Confederações 2013 e Copa América 2007.