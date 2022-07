Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 12/07/2022

Rio - O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou com 69 votos a favor e apenas cinco contra as contas referentes ao período de 2021. A reunião aconteceu na noite desta segunda-feira, e o Conselho Fiscal emitiu um parecer favorável à aprovação.

O parecer da Mazars Auditores Independentes, empresa contratada pelo clube, apontou que as demonstrações financeiras representam adequadamente as posições patrimonial e financeira do Tricolor em dezembro do ano passado.

De acordo com a análise da empresa, o desempenho das operações e os fluxos de caixa para o exercício de 2021 estão “de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades desportivas”.

