Torcida do FluminenseLucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 12/07/2022 19:43

Rio - Após ter anunciado a contratação do atacante Marrony, o Fluminense se mantem atento a todas as oportunidades no mercado da bola. Nesta terça-feira (12), muitos torcedores do clube foram às redes sociais pedir a contratação do meio-campista Mesut Özil, que, após ser informado que não estava nos planos de Jorge Jesus, rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia.

Aos 33 anos, o jogador alemão acumula passagens por grandes clubes do futebol mundial, como Real Madrid e Arsenal. Além disso, o meio-campista esteve no elenco vencedor da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Com a sua rescisão com o clube turco, Özil passa a ficar livre no mercado, e não descarta uma aposentadoria. Na última temporada, antes da chegada de Jorge Jesus, o alemão atuou por 26 partidas com a camisa do Fenerbahçe, marcando nove gols e dando duas assistências para seus companheiros.