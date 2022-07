Ex-goleiro do Fluminense, Muriel se despede de clube nas redes sociais - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 12/07/2022 16:06

Rio - Ex-goleiro do Fluminense, Muriel utilizou suas redes sociais para se despedir do Tricolor das Laranjeiras. O jogador, que foi anunciado pelo Limassol, do Chipre , nesta terça-feira, rescindiu contrato com o clube carioca na última semana porque estava sem espaço, atrás de Fábio e Marcos Felipe, e foi em busca de novos desafios.

Muriel afirmou estar com o 'coração apertado' e garantiu estar sempre na torcida pelo Fluminense em seus objetivos. Em três anos de clube, o goleiro fez 71 partidas e sofreu 70 gols. Anteriormente, o atleta defendeu o Internacional, Portuguesa, Bahia, e também atuou pelo futebol português.

Confira o texto da publicação na íntegra:

"Fala, pessoal. Hoje, gostaria de me despedir desse clube gigante, que aprendi a amar e a respeitar, ainda mais. Um lugar onde, desde o primeiro até o meu último dia, fui muito bem recebido e tratado com bastante carinho. O Fluminense sempre foi um clube que eu admirava, mesmo à distância, mas, agora, após ter vivido o dia a dia e me aprofundado mais em relação às suas raízes e valores, pude comprovar que é um clube ainda mais especial. No Flu, tive a oportunidade de fazer grandes amigos, que levarei para a minha vida toda. Quero deixar o meu agradecimento a todos os funcionários do clube, desde o pessoal que cuida, diariamente, do CT, e que sempre nos recebe com um sorriso no rosto e são fundamentais para o sucesso do clube, até o presidente, um homem extremamente capacitado, um ser humano de grande coração e super apaixonado pelo Fluminense. Obrigado, torcedores, por todo o carinho que tiveram comigo e com a minha família. Deixo aqui um grande abraço a todos os meus companheiros de elenco, que tive o privilégio e alegria de trabalhar, incansavelmente, ao lado de cada um de vocês ao longo desses 3 anos. Saio com o coração apertado, mas com o sentimento que cumpri meu ciclo. Desde o primeiro até o meu último dia, me dediquei, ao máximo, em cada treino, em cada jogo, para honrar e representar as três cores que traduzem tradição. Um forte abraço a todos! Estarei sempre na torcida. Obrigado!", publicou.