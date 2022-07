Muriel - Divulgação

Publicado 12/07/2022

Rio - O goleiro Muriel, de 35 anos, foi anunciado oficialmente como novo reforço do Limassol, do Chipre. O jogador rescindiu contrato com o Fluminense na última semana, compareceu a despedida de Fred e agora seguiu para mais um desafio no futebol.

O jogador chegou ao Fluminense em 2019. Após ser titular na reta final daquele ano, ele perdeu a vaga para Marcos Felipe no meio de 2020. Com a chegada de Fábio, Muriel acabou se tornando o terceiro goleiro do Tricolor.

Em três anos de clube, do meio de 2019 ao meio de 2022, Muriel fez 71 partidas e sofreu 70 gols. Antes de defender o Fluminense, o goleiro passou por Internacional, Portuguesa, Bahia, além de ter atuado no futebol português.