Publicado 11/07/2022 21:45

Rio - O novo reforço do Bayern de Munique, Sadio Mané, de 30 anos, iniciou os trabalhos no clube alemão no último domingo (10) para a pré-temporada 2022/23. O jogador senegalês conheceu as instalações, vestiu a camisa, fez trabalhos físicos e foi a campo. Os bávaros desembolsaram 32 milhões (cerca de R$ 169 milhões) pela chegada do atleta por três temporadas.

"O treinamento foi muito bom. Eu realmente aproveitei e vi todos se divertindo. Estou muito feliz por estar aqui. Este é o primeiro dia e estou muito animado para iniciar a temporada", destacou Sadio Mané.

O novo astro do Bayern tinha contrato com o Liverpool até o final da próxima temporada, mas acabou decidindo viver uma nova experiência na carreira. O atacante chega para reforçar o clube alemão que pode perder Robert Lewandowski, que já manifestou desejo de deixar os bávaros. Com a camisa do time inglês, o atleta disputou 269 partidas e marcou 120 gols.