Corinthians anuncia entrada no CS:GO - Divulgação/Corinthians

Corinthians anuncia entrada no CS:GODivulgação/Corinthians

Publicado 11/07/2022 20:14

Rio - Através de seu perfil dedicado aos eSports, o Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (11), sua entrada no cenário competitivo de Counter-Strike: Global Offensive. Confira o anúncio:

E FAZ ANÚNCIO, E DA RISADA!



Um nova era se inicia, fiel! Agora o nosso bando de loucos também estará no competitivo de CS:GO!



Vamos juntos nessa! #VaiCorinthians



SCCP NO CSGO pic.twitter.com/eBgwT2ESwZ — Corinthians Free Fire (@corinthians_ff) July 11, 2022 Ainda não se tem informações, no momento, sobre a primeira escalação da equipe, que deve, em breve, começar a se movimentar nos bastidores para garantir a contratação de novos atletas. Além disso, não existe ainda uma data para a estreia oficial do time. Ainda não se tem informações, no momento, sobre a primeira escalação da equipe, que deve, em breve, começar a se movimentar nos bastidores para garantir a contratação de novos atletas. Além disso, não existe ainda uma data para a estreia oficial do time.

No entanto, esta não é a primeira vez que o Corinthians ingressa no FPS da Valve. Em 2017, o Timão fez uma parceria com a tradicional equipe Red Canids, e, por cinco meses, garantiu sua participação nos principais campeonatos do eSport.

Vale lembrar que recentemente outro clube de futebol esteve próximo do sucesso no CS:GO. O São Caetano esteve participando do qualificatório para o Campeonato Mundial da modalidade. No entanto, o clube acabou sendo eliminado para os argentinos da 9z, e não garantiram sua vaga no torneio mundial.