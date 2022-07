Nelson Piquet - Foto: Joe Klamar/AFP

Publicado 11/07/2022

Rio - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou a ação civil pública movida por quatro instituições contra o ex-piloto Nelson Piquet por utilizar termos homofóbicos e racistas após falar sobre o heptacampeão Lewis Hamilton em uma entrevista. A citação foi realizada nesta segunda-feira (11) com prazo de 15 dias para a defesa e contestação serem apresentadas.

As entidades Centro Santo Dias, Aliança Nacional LGBTI+, ABRAFH e Educafro entraram com a ação há uma semana pedindo "imposição de obrigações de fazer e de indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos" contra o tricampeão mundial Nelson Piquet.

De acordo com o portal "UOL Esportes", as entidades argumentaram na petição inicial que "As ofensas injuriosas, humilhantes e vexatórias, de cunho racista e homofóbico, vociferadas publicamente pelo réu, ex-piloto tricampeão de Fórmula 1, portanto figura pública e expoente do esporte brasileiro (...) viola a um só tempo dois sistemas de normas, ambos considerados fundamentais no arcabouço principiológico consagrado na Constituição Federal, a saber: as normas que protegem a honra e dignidade da pessoa humana e as normas que protegem a população negra contra o racismo".