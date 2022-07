De la Cruz descarta sair do River Plate de graça - Divugação

Publicado 12/07/2022 11:00

Rio - O meia De la Cruz foi descartado da lista de possíveis reforços do Botafogo após fazer declarações de que não cogita sair do River Plate, da Argentina, de graça. Porém, o jogador entrou no radar de outro clube da Série A. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras quer contratar o uruguaio para substituir Gustavo Scarpa, que assinou um pré-contrato e irá para o Nottingham Forest, da Inglaterra, no fim do ano.

De acordo com a informação, o Palmeiras promete abrir as tratativas com os representantes de De la Cruz nos próximos dias, sabendo que o jogador teria o interesse de deixar o clube argentino. O River Plate estava pedindo 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65 milhões na cotação atual) para negociar o meio-campista agora e, por isso, o Alviverde preferiu adotar um outro modelo de negociação pelo uruguaio, uma vez que ele pode sair de graça no final do ano após o fim do contrato na Argentina.

O Palmeiras já teria olhado para o futebol do jogador antes mesmo de perder Scarpa. No entanto, o interesse teria aumentado ainda mais com a necessidade de reforçar o elenco alviverde.