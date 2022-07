Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 12/07/2022 10:30

Rio Grande do Sul - Uma verdadeira tragédia aconteceu no esporte gaúcho neste começo de semana. De acordo com informações da "RBS", o jogador Diego Bueno Pedroso, de 26 anos, morreu, após ser baleado na cabeça durante uma partida de futsal na cidade de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul.

Diego Bueno Pedroso Reprodução

Segundo a Polícia Civil, o disparo teria sido feito durante uma briga entre os times. O jogo acontecia em um ginásio de esportes privado na Rua Professor Guerino Lima, no bairro Pio X, da cidade gaúcha.

O crime aconteceu no domingo e Diego foi levado ao Hospital Pompéia em estado grave. O jogador não resistiu e acabou morrendo na segunda-feira.