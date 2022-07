Matheus Martins - Mailson Santana / Fluminense FC

Publicado 15/07/2022 14:40

Rio - O atacante Matheus Martins, de apenas 18 anos, vem sendo titular no Fluminense desde a saída de Luiz Henrique. Com cinco gols na temporada, o jovem vem evoluindo bastante desde a chegada de Fernando Diniz. Ao abordar sobre a disputa pela titularidade, Matheus fez questão de exaltar a qualidade do elenco tricolor e negou se considerar o substituto do atacante que se transferiu para o Betis.

"Não me vejo como sucessor, todos aqui no grupo têm grande chance de ocupar essa vaga. Se o professor Diniz está me usando, espero continuar correspondendo e ajudando a equipe da melhor forma possível para tentar segurar essa vaga. (...) Vejo o elenco cada vez mais forte. Vai ser uma disputa sadia, isso só vai ajudar o Fluminense. Quem estiver melhor", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Entre as características de Matheus Martins estão a velocidade, o drible e a finalização. Apesar de ver Fred, ex-companheiro que se aposentou como referência, o jovem tem outro grande nome da história do futebol brasileiro como ídolo.

"Aqui no Fluminense é o Fred, que parou agora, um cara que sempre ajudou quem veio de Xerém, orientava, era como um pai para a gente em campo. E fora do clube tenho como ídolo o Neymar. Pelo drible, a alegria que ele tem para jogar, sempre solto, fazendo gol, dando assistência.", contou.