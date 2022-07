Marcos Felipe - Marcelo Goncalves / Fluminense

Marcos FelipeMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 14/07/2022 17:20

Rio - O goleiro Marcos Felipe, de 26 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem. Porém, de acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor tem interesse em renovar o vínculo e propor um aumento salarial ao jogador que é revelado na base de Xerém.

Titular do Fluminense nas últimas duas temporadas, Marcos Felipe perdeu espaço com a chegada de Fábio. Em 2022, o goleiro atuou em nove partidas do clube carioca na temporada. Todas elas pelo Carioca, quando foi titular durante boa parte da competição.

Na reserva, Marcos Felipe chegou a ser ventilado em outros clubes da Série A, porém, o Fluminense não teve interesse em liberar o goleiro. Apesar do interesse da renovação, os empresários do atleta ainda não foram procurados.