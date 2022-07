Jhon Arias - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 13/07/2022 17:50

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, Jhon Arias se tornou o segundo jogador do clube carioca a marcar em todos os torneios que o clube carioca disputou na temporada. Além dele, somente o goleador Germán Cano também balançou as redes em todas as competições.

Arias fez seu primeiro gol na Copa do Brasil ao marcar contra o Cruzeiro no Mineirão. No total, o colombiano fez quatro gols no Carioca, um gol na Libertadores, dois na Sul-Americana e um no Brasileirão. Ele é o vice-artilheiro do Tricolor no ano com nove gols.

Além de balançar as redes, Arias também tem na assistência um grande qualidade. O colombiano é o principal garçom do Fluminense na temporada. Nove gols do Tricolor saíram após passe do ex-jogador do Santa Fe.