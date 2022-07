Fábio fez grandes defesas para o Fluminense contra o Cruzeiro - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Rio - No primeiro encontro com a torcida do Cruzeiro vestindo a camisa de outro time no Mineirão, o atual goleiro do Fluminense, Fábio deixou o campo comemorando a classificação do Tricolor nas quartas de final da Copa do Brasil após vencer a Raposa por 3 a 0. No entanto, próximo ao túnel, o jogador cumprimentou torcedores de seu antigo clube e quase foi acertado por um objeto arremessado da arquibancada.

No vídeo do repórter Gabriel Duarte, do "GE", mostra o momento em que Fábio vai em direção à escada que dá acesso ao túnel de acesso aos vestiários e cumprimenta torcedores do Cruzeiro que estavam próximos, saudando-os. Depois, um objeto é jogado. O goleiro acena para a arquibancada e segue até a escada.

