Hudson, ex-meia do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 13/07/2022 12:48

Rio - O ex-volante Hudson está processando o Fluminense. Jogador do clube entre 2020 e 2021, ele entrou com uma ação na Justiça cobrando quase R$ 1,5 milhão do Tricolor e pedindo o reconhecimento de acidente de trabalho. A audiência do caso está prevista para maio de 2023.

Em maio do ano passado, quando defendia o Fluminense, Hudson sofreu uma grave lesão no joelho direito. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior. Como o jogador tinha contrato até dezembro, o Fluminense chegou a renova-lo por mais um mês para que ele se recuperasse totalmente antes de seguir para outro clube.

Além do reconhecimento do acidente de trabalho, Hudson requer pagamento dos salários durante o período estabilitário de 12 meses a contar de 30.01.2022 (término do seu contrato), continuidade da relação existente e a consequente nulidade do fim de seu último contrato com o clube.

Emprestado pelo São Paulo, Hudson disputou 47 jogos pelo Fluminense e marcou um gol. Em junho, anunciou sua aposentadoria dos gramados.

