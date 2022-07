Mario Bittencourt - Mailson Santana / Fluminense

Rio - O Fluminense tem uma das melhores categorias de base do Brasil. Porém, ainda assim segue atento a promessas de outros clubes. O clube carioca estaria interessado no meia David Braw, de 19 anos, que defende o CRB. Não apenas o Tricolor, como outros gigantes do futebol brasileiro.

"Pra você ter ideia, clubes como Fluminense, Grêmio, Athletico e São Paulo já demonstraram interesse em contar com o garoto. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já falou comigo, interessado no atleta. Mas existe uma multa de R$ 6 milhões, para a transação nacional, e 10 milhões de euros para o exterior. E vale ressaltar que todo ativo do jogador pertence ao CRB. Ele é 100% do clube", disse o presidente do CRB, Mário Marroquim, em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Revelado na base do clube alagoano, David Braw disputou 15 jogos pelo CRB na temporada. Ele marcou uma vez na goleada contra o Jaciobá, por 5 a 0, pela Copa Alagoas. Na Série B, entrou em campo em apenas duas oportunidades, contra a Ponte Preta e o Guarani.