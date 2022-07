David Braz mostra tratamento na coxa - Reprodução

David Braz mostra tratamento na coxaReprodução

Publicado 13/07/2022 16:45

Rio - Recuperando-se de uma lesão muscular na coxa direita, o zagueiro David Braz, do Fluminense, compartilhou nesta quarta-feira seu tratamento enquanto o restante do elenco voltava de Belo Horizonte, onde venceu o Cruzeiro por 3 a 0 e garantiu vaga nas quartas da Copa do Brasil. O defensor disse que tem feito fisioterapia em dois turnos.

"Para os amigos que estão perguntando pq não estou sendo relacionado aos jogos, esse é o motivo: há 12 dias sofri uma lesão na coxa na parte adutora e desde então venho fazendo fisioterapia todos os dias em dois turnos. Se Deus quiser logo estarei novamente à disposição para fazer o que mais gosto", postou Braz em sua conta no Twitter.

David Braz não entra em campo desde o dia 26 de junho, no clássico contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Titular no início da temporada, ele acabou perdendo espaço para Manoel pouco antes da lesão.