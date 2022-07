Nathan - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 14/07/2022 10:00

Rio - A vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão foi importante para a classificação do Fluminense, mas pode ser o começo do renascimento de um dos jogadores tricolores na temporada. Nathan, de 26 anos, fez seu primeiro gol pelo clube carioca e agora tenta fazer da partida contra a Raposa um "divisor de águas", vestindo a camisa tricolor.

O meia ficou quase um mês sem ter chances com Fernando Diniz e voltou a receber contra o Cruzeiro. Os três minutos em campo foram suficientes para Nathan fazer um belíssimo gol e dar números finais ao duelo. Em entrevista coletiva, o treinador do Fluminense falou sobre o jogador.

"Eu procuro botar em campo os jogadores que merecem no momento. O Nathan é um talento indiscutível. Sempre tentei levar para os times que treinei. Tentei no São Paulo e depois no Santos. Aqui eu consigo. Cada vez mais eu tento usar o talento e botar em prática. Não é questão de sequência de jogo. Ele é um jogador com talento especial. Para fazer o gol que fez, só gente talentosa. Uma alegria poder ver ele mostrar o talento dele", afirmou.

Nathan, de 26 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim do ano. Ele atuou em 18 jogos, fez um gol e deu uma assistência. Recentemente, o Tricolor recebeu uma consulta do Grêmio, mas preferiu manter o jogador.