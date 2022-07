Presidente Mário Bittencourt - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Presidente Mário BittencourtFoto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 14/07/2022 16:49 | Atualizado 14/07/2022 19:08

Rio - As categorias de base do Fluminense em Xerém ainda seduzem os clubes da Europa, mas dessa vez as propostas não agradaram o Tricolor. De acordo com o portal "GE", o clube carioca recusou duas ofertas por Matheus Martins, de 18 anos. O Udinese, da Itália, ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) e o Lokomotiv, da Rússia, tentou investir com 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

Matheus Martins Lucas Mercon / Fluminense

As duas propostas pelo atacante foram para adquirir 100% dos direitos econômicos. Por outro lado, a oferta do clube italiano permitia que Matheus Martins permanecesse no Tricolor até janeiro de 2023, enquanto os russos queriam a saída imediata neste ano. No entanto, a baixa no mercado devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia afetou o investimento, e os valores não agradaram o Fluminense. Além disso, a diretoria considerou também a pouca minutagem na equipe profissional.

Desde que foi promovido para o time profissional do Fluminense, em 2021, Matheus Martins disputou 25 partidas e somou cinco gols. No entanto, apenas em cinco jogos o atacante foi escalado na equipe titular. Na base, o atacante também recebeu sondagens. Na ocasião, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sondou o atleta, e sinalizou com uma proposta de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões), mas a oferta não foi formalizada.