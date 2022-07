Germán Cano - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 14/07/2022 16:18

Rio - A excelente fase de Germán Cano vem fazendo com que o argentino receba sondagens do futebol árabe. No entanto, o torcedor do Fluminense não precisa ficar preocupado. O artilheiro tricolor não tem o interesse de sair do clube carioca antes do fim do seu contrato e a multa rescisória do camisa 14 também é considerada bastante alta. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Germán Cano, de 34 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2023. O jogador vive grande momento com a camisa tricolor e está bastante feliz no clube e também no Rio de Janeiro. A diretoria não recebeu nenhuma sondagem e caso chegue, não há qualquer intenção em permitir que ele saia. O empresário do argentino também não crê em uma saída em caso de oferta.

Contratado pelo Fluminense no começo da temporada, Cano entrou em campo em 44 partidas, marcou 27 gols e deu três assistências. O argentino é no momento o maior goleador do país em 2022 e conquistou o título do Campeonato Carioca.