Fernando DinizMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 17/07/2022 15:08

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo na tarde deste domingo (17), às 16h, no Morumbi, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de classificação na Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz repetiu a base do time que bateu o Cruzeiro e fez apenas uma alteração no meio-campo.

Nonato, titular diante da Raposa, sai da escalação inicial e dar lugar ao jovem Martinelli. Paulo Henrique Ganso segue na zona de construção de jogadas com a camisa 10.

Assim, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Matheus Martins. Técnico: Fernando Diniz.