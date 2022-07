Manoel, zagueiro do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Manoel, zagueiro do FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 17/07/2022 12:27

Rio - Em bom momento no Fluminense, Manoel chega a 50 jogos pelo clube neste domingo, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Situação que foi muito comemorada pelo zagueiro contratado ainda em 2021.

"Fico muito feliz com os 50 jogos e com o momento da equipe. Contente em atingir coisas importantes com a camisa do Fluminense e espero conquistar mais títulos e fazer grandes jogos. Nosso objetivo é ser campeão, então é preciso manter os pés no chão, mas sabendo que temos qualidade. Agora é manter esse nível de atuação e concentração para, no fim, comemorar mais conquistas", disse o camisa 26.

Até o momento, Manoel fez sete gols, sendo cinco apenas nesta temporada. Ele já igualou seus momentos mais artilheiros em toda a carreira e se afirmou na equipe comandada pro Fernando Diniz, sendo um dos destaques do clube das Laranjeiras no Brasileirão.