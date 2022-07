Manoel deixou tudo igual para o Fluminense no Morumbi - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Manoel deixou tudo igual para o Fluminense no MorumbiFoto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 17/07/2022 19:45 | Atualizado 17/07/2022 19:45

Rio - Em jogo agitado, Fluminense e São Paulo ficaram no empate por 2 a 2 neste domingo, no Morumbi. O responsável pelos cariocas não perderem a sequência invicta foi o zagueiro Manoel, que marcou o sexto gol na temporada e já tem o ano mais artilheiro da carreira. Após a partida, o jogador brincou com a ótima fase, mas lamentou os erros do Flu.



- Os caras estavam até brincando: "Está em crise, dois jogos sem fazer gol". A gente foi bem, fizemos o gol e demos uma abaixada, tomamos dois gols, onde a gente não toma, somos muito fortes. Perdemos a concentração e tomamos dois gols. No segundo tempo fizemos um jogo muito bom. Conseguimos controlar o jogo, conseguimos o empate, faltou um pouco mais de capricho, tomar a decisão mais correta para sair com a vitória - falou à "TV Globo".

Com o resultado, o Flu perde a chance de assumir, pelo menos de forma provisória, a liderança do Brasileirão. O Tricolor é o quinto colocado, com 28 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Goiás fora de casa, quarta-feira, às 19h.



- É bom, fico feliz (de fazer o gol). Sempre que tenho a oportunidade de ir para o ataque eu tento marcar, me concentrar. Os gols estão acontecendo, estou podendo ajudar a equipe tanto na defesa quanto no ataque. Estou feliz, é manter esse nível. A gente hoje tinha que ganhar, era um jogo difícil, mas agora é pensar no Goiás e descansar para fazer um grande jogo - completou ao "Premiere".